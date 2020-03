Auriemma: "Quando la curva dei positivi andrà in basso, secondo me i club si muoveranno così"

Nel corso di Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato della situazione legata al calcio italiano e di una sua sensazione sui prossimi mesi: "I dirigenti credo abbiano preso coscienza della situazione. Stanno cercando di capire quando arriverà la curva verso il basso, quando poi arriverà in basso le squadre secondo me faranno effettuare il tampone a tutti gli atleti e, se non ci saranno più contagiati, si giocherà a porte chiuse. E' una mia idea, anche perché altrimenti non si giocherà più. Non è solo sport, il calcio è un'industria, troppe cose sono connesse, noi compresi, c'è un indotto impressionante ed il mondo si ferma senza turismo e calcio"