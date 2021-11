Auriemma: “Rosa competitiva, Spalletti sa esaltare tutto il gruppo. Il Verona è da temere”

Il 4-1 rifilato a domicilio al Legia Varsavia fa crescere le possibilità del Napoli di chiudere in testa il girone e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Europa League saltando i sedicesimi, come prevede la nuova formula di quest'anno. "Il Napoli non snobba questa competizione. Certo - ha sottolineato il giornalista napoletano, Raffaela Auriemma, nel suo intervento a Club Napoli Night, in onda su Teleclub Italia - ci sono giocatori indispensabili, ma gli altri sono così scarsi? Il Napoli non è partito come succede di solito perché alcuni giocatori non hanno mai giocato insieme. Tuttavia, aver subito gol è stato un bene perché c'è stata la reazione e abbiamo testato che ci sono altri rigoristi oltre ad Insigne.

Lozano è diventato devastante a gara in corso dimostrando di aver smaltito il terribile infortunio di inizio stagione. Petagna ha dimostrato intelligenza: per non rischiare di non segnare ha servito il compagno che ha fatto gol. Juan Jesus, messo nelle condizioni di rendere è un ottimo difensore. La squadra di Spalletti è considerata degno di vincere lo scudetto in tutta Italia con una rosa di qualità, tranne che a Napoli in cui si dice sempre che devono giocare i titolari, ma con il Legia sono stati clamorosamente smentiti".

Ma la sfida per il primato nel girone sarà con il Leicester nell'ultima gara al Maradona, ma per Auriemma "ai sedicesimi il Napoli sarà comunque più forte della terza dei gironi di Champions con uno Spalletti che elogia tutto il gruppo a differenza di Allegri che lo deprime. Chi subentra lo fa con la consapevolezza di essere considerato come gli altri. I rigori? C'erano entrambi e sottolineo la prestazione di Anguissa che, magari, non è appariscente, ma è di grande sostanza così come quella di Ounas che è il futuro del Napoli e sarà quello che sostituirà Insigne".

E sempre a proposito di mercato, Auriemma ha ritenuto che "Meret dovrebbe andare a giocare altrove perché ha la necessità di fare una stagione da titolare, altrimenti difficilmente crescerà così come Manolas che il Napoli farebbe bene a cedere, anche a gennaio, all'Olympiacos che è il suo desiderio. La soluzione a sinistra in difesa è Mandava, uno dei migliori profili in circolazione".

Ora il futuro prossimo è la gara con il Verona. "La squadra di Tudor - ha rimarcato Auriemma - ha perso, e di misura, solo con il Milan nelle ultime otto partite. E' una squadra da temere. Possono competere per qualcosa di più della salvezza considerando che hanno battuto Juve e Lazio. Per questa gara rientreranno i vari Fabian, Osimhen e Insigne con Juan Jesus che sarà schierato come centrale difensivo al posto dello squalificato Koulibaly. La vittoria con il Legia darà ancora più morale e la consapevolezza dell'affidabilità di chi entra dalla panchina in una rosa così competitiva. Il campionato, comunque - ha concluso il giornalista napoletano - si deciderà soltanto all'ultimo mese".