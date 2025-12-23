Cassano pazzo di ADL: "Lui è il mio idolo! Visto cos'ha fatto in Supercoppa?"

Antonio Cassano alla trasmissione in onda sulla piattaforma Twitch "Viva il Futbol" si è lasciato andare con delle dichiarazioni su Aurelio De Laurentiis e il momento che sta vivendo la squadra di Antonio Conte, dopo anche la vittoria della Supercoppa italiana contro il Bologna.

Le sue parole: "De Laurentiis il mio idolo. Si è messo sulle scale per non mettere i nomi arabi dietro le maglie e se n'è sbattuto i cogl****. Il Napoli ha distrutto il Bologna , è stata la prestazione più bella degli azzurri una roba impressionante", alcune delle parole dell'ex attaccante.