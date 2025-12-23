Neres: "Felice per i gol, ma conta sempre prima la squadra! Testa al campionato"

David Neres, tra i protagonisti del successo del Napoli in Supercoppa Italiana, ha commentato la vittoria ai microfoni di Thmanyah, raccontando emozioni e prospettive future dopo il trofeo conquistato a Riad: “Come mi sento dopo questa vittoria? Benissimo. Provo sensazioni davvero speciali dopo aver conquistato la Supercoppa, perché abbiamo lavorato tantissimo e raccogliere un trofeo è sempre qualcosa di unico".

Il brasiliano ha poi spostato subito l’attenzione sugli obiettivi a breve termine: “Adesso però dobbiamo subito voltare pagina e concentrarci sul campionato. La stagione è lunga e vogliamo restare competitivi fino alla fine”.

Immancabile un passaggio sul gol e sulle prestazioni personali: “Sono felice di aver segnato, certo, ma la cosa più importante era vincere. Alla fine quello che conta davvero è il successo della squadra, ed è ciò che siamo riusciti a ottenere”.