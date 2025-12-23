Conte: "Dopo la semifinale ho parlato a lungo con i ragazzi e ho detto loro una cosa"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Thmanyah il successo in Supercoppa Italiana contro il Bologna, soffermandosi soprattutto sul percorso degli azzurri e sull’importanza del trofeo appena conquistato: “Sono molto felice per questa vittoria perché la concentrazione è stata altissima: focus e attenzione sono rimasti al massimo in entrambe le partite e credo che abbiamo meritato di vincere. Contro il Milan prima e contro il Bologna poi abbiamo fatto due grandi prestazioni, creando tanto e potendo segnare anche più gol”,

Conte ha poi rivelato un retroscena motivazionale: “Dopo la semifinale ho parlato a lungo con i ragazzi e ho detto loro che, se volevano essere ricordati in futuro, dovevano vincere e alzare il trofeo. È l’unico modo per restare nella storia come gruppo”.

Sul piano tattico, l’allenatore ha evidenziato l’aggressività mostrata in finale: “Abbiamo costretto la linea difensiva avversaria all’errore, pressando alto e bene. Siamo stati efficaci nei duelli e negli attacchi alla porta”.

Infine uno sguardo al contesto saudita: “Il calcio in Arabia Saudita sta crescendo in modo esponenziale. Ci sono giocatori di qualità e allenatori importanti come Jorge Jesus, Simone Inzaghi o Brendan Rodgers. Per noi è stata un’esperienza fantastica: abbiamo vissuto una settimana speciale. In futuro, poi, tutto può succedere”.