Conte: "Pressing alto e fatto bene, così abbiamo battuto il Bologna"
Oggi alle 20:30
di Pierpaolo Matrone

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Thmanyah il successo in Supercoppa Italiana contro il Bologna, soffermandosi soprattutto sul percorso degli azzurri e sull’importanza del trofeo appena conquistato: “Sono molto felice per questa vittoria perché la concentrazione è stata altissima: focus e attenzione sono rimasti al massimo in entrambe le partite e credo che abbiamo meritato di vincere. Contro il Milan prima e contro il Bologna poi abbiamo fatto due grandi prestazioni, creando tanto e potendo segnare anche più gol”.

Sul piano tattico, l’allenatore ha evidenziato l’aggressività mostrata in finale: “Abbiamo costretto la linea difensiva avversaria all’errore, pressando alto e bene. Siamo stati efficaci nei duelli e negli attacchi alla porta”.