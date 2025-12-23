Italia, Gattuso: "Il Mondiale è un chiodo fisso, c'è grande appartenenza"

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Il chiodo fisso è andare al Mondiale, tornare lì dove siamo stati per tantissimi anni, anche da protagonisti. Dobbiamo volerlo a tutti i costi, non cominciare a vedere i fantasmi alla prima difficoltà". Così il commissario tecnico della nazionale italiana, Gennaro Gattuso, in un'intervista a Vivo Azzurro TV.

"Sapevo di essermi preso una grande responsabilità diventando ct e che non era facile, ma devo dire che nelle sei partite che abbiamo fatto, tranne nell'ultima in cui abbiamo sbagliato il secondo tempo, i giocatori hanno dato tutto - ha detto Gattuso -. La squadra si è sempre fatta trovare pronta. Ho visto atteggiamenti molto positivi, mentalità positiva e grande senso di appartenenza. Ho trovato un gruppo di ragazzi che sta cercando di dare tutto quello che ha. Penso che si percepisca". (ANSA).