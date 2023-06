Auriemma: “Se Tonali parte a 80mln, non vuoi che Osimhen vada via a 150?”

Il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rete’

Il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rete’: “Se Tonali va via a 80 milioni, non vuoi che Osimhen vada via a 150 milioni?! È la legge del mercato. Il Napoli però a differenza degli altri club ha un vantaggio: ha dimostrato di saper individuare alternative di grande livello”.