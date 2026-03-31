Radio TN Lukaku non è a Castel Volturno: stamattina la ripresa senza Big Rom

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Quindi, ora, attesa per capire quelle che saranno le conseguenze della sua decisione. Cosa farà il Napoli? E, soprattutto, lo comunicherà ufficialmente?

Romelu Lukaku non è a Castel Volturno. Non ancora. Arriverà? No, a quanto pare. Secondo l'inviato di Radio Tuttonapoli, live questa mattina da Castel Volturno, il giocatore non è al Training Center, dove alle 11,30 è prevista la ripresa della preparazione agli ordini di Conte, rientrato da Torino per la ripresa degli allenamenti. Oggi doppia seduta per la squadra azzurra ma Lukaku non c'è, non è arrivato, a differenza di tutti gli altri giocatori, nazionali esclusi. Quindi, ora, attesa per capire quelle che saranno le conseguenze della sua decisione. Cosa farà il Napoli? E, soprattutto, lo comunicherà ufficialmente?

Caso Lukaku, il post social di Big Rom

Ecco cosa si leggeva, ieri, in un comunicato sui propri profili social: "Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale - è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa. Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra … ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio".

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