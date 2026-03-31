Lukaku fuori rosa? Sky: "Per ora nessuna comunicazione, ecco la linea del club"

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Romelu Lukaku non si è presentato a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, come vi abbiamo documentato live su Radio Tutto Napoli con il nostro inviato. Al momento però, secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale o avviso formale all'entourage del giocatore in merito a multe o a una possibile esclusione dalla rosa.

"L'ipotesi di provvedimenti drastici viene considerata come uno scenario estremo, che la società potrebbe prendere in considerazione soltanto nel caso in cui non si riuscisse a trovare una quadra definitiva sulla gestione del rientro. Proprio per scongiurare questa eventualità, i canali di comunicazione non si sono mai interrotti: le parti sono in costante contatto e il dialogo resta aperto per far combaciare le necessità dello staff azzurro con quelle dell'attaccante.

La priorità assoluta resta quella di lavorare con equilibrio e responsabilità, mantenendo il focus sul pieno recupero di un elemento importante per la stagione del Napoli. Il fattore tempo, tuttavia, gioca un ruolo cruciale in questa fase. La data di oggi - martedì 31 marzo - in cui è fissata la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, rappresenta infatti il vero spartiacque di questa vicenda. E Romelu Lukaku non sarà presente tra i giocatori in campo".