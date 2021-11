Auriemma su Insigne: "Senza rinnovo, dovesse scegliere andrebbe in Premier"

“Il Napoli non ha mai parlato di cifre, e mi piacerebbe sentire questa campana, per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Insigne, ma lo ha fatto il suo procuratore Pisacane: non si può proporre un’offerta al ribasso della metà al capitano che non ha 35 anni, ma 30 e può dare ancora tanto”. È l’auspicio del giornalista napoletano, Raffaele Auriemma, intervenuto a 'Club Napoli Night' in onda su Teleclub Italia. “Il procuratore di Insigne ha smentito il Toronto, ma parla da tempo con il Psg. Il sogno di Lorenzo – ha rivelato – è la Premier League inglese, semmai dovesse essere chiamato a scegliere. Per il suo ruolo, il Napoli sembra disposto a spendere non più di 2 e 2,5 milioni di ingaggio. Ma De Laurentiis conosce bene i conti, così come noi non possiamo dire nulla ad Insigne”.

Si può dire, e tanto, invece sugli arbitri che sono “la componente del calcio e, proprio perché quello che decidevano non andava bene, hanno messo la Var. Ma noi continueremo a portare avanti le nostre tesi di obiettività e uniformità. È vero che il Napoli ha avuto più rigori a favore di tutti – ha ammesso Auriemma – ma non sono stati decisivi ai fini del risultato come quelli del Milan, mentre quelli di cui aveva bisogno non gli sono stati concessi”. Tuttavia, “questa sosta è comunque benedetta perché il Napoli è arrivato scarico avendo giocato una gara ogni tre giorni e, quindi, ha bisogno del suo tifo che, purtroppo, è stato sgominato. Emblematico, in questo senso – ha concluso il giornalista – il comunicato della Curva A: ‘Ci vogliono sentire, ma non ci vogliono vedere’”.