Auriemma su Koulibaly: “Se dovesse andare alla Juve il suo prezzo aumenterebbe di 20mln"

A Radio Marte, nel corso del programma 'Si Gonfia La Rete', è intervenuto Raffaele Auriemma che ha parlato del futuro del Napoli, soffermandosi su Kalidou Koulibaly: "Noi sappiamo che la Juve ha come obiettivo Koulibaly, e se dovessero vendere anche De Ligt servirebbero due difensori. Ieri già c’è stato un incontro tra Ramadani e gli agenti della Juve, forse lo hanno posticipato per trovare l’accordo. Inoltre Ramadani segue molti giocatori, tra cui Milenkovic che piace alla stessa Juve. De Laurentiis vuole vendere Koulibaly, ma non alla Juve, ma bisogna capire anche se il giocatore vuole andare via. De Laurentiis quando vuole ottenere una cosa diventa ossessivo, e con Koulibaly per una settimana ogni giorno ha provato offrendogli 5 milioni per 4 anni.

La Juventus ha bisogno dell’accettazione di Koulibaly. Il prezzo del cartellino di Koulibaly, se dovesse andare alla Juve, aumenterebbe di 20 milioni. I dirigenti della Juve chiederanno anche di Koulibaly, ma De Laurentiis su queste cose è un maestro e questa operazione la farà pagare cara e amara".