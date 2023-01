Avv. Chiacchio: "Annullare sentenza? Quasi mai successo al Collegio di garanzia"

Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, ha parlato della sentenza Juventus ai microfoni di Sportitalia

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, ha parlato della sentenza Juventus ai microfoni di Sportitalia: "Un magistrato esperto e capace come Chinè non avrebbe mai avviato un procedimento disciplinare se non fosse stato sicuro degli elementi che aveva a disposizione non erano caratterizzati dalla fondatezza. Oggi si è parlato di plusvalenze artificiali, registrate attraverso le intercettazioni. Gli elementi erano seri, capaci di ribaltare la situazione. Un magistrato come lui non l'avrebbe fatto se non fosse stato convinto di ottenere il risultato La corte ha ritenuto che la pena dovesse essere più severa.