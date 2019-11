Avv. Chiacchio: "Ecco i prossimi passaggi dell'azione legale. Tempi? 3-4 mesi..."

L'avvocato Eduardo Chiacchio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: per commentare le ultime vicende in casa Napoli: "Sono sicuro che i calciatori si costituiranno nel processo e nel momento in cui lo faranno, con osservazioni utili per la loro difesa, contesteranno la sanzione proposta dalla società. Sia nella fondatezza della questione sia nella quantificazione delle multe che gli sono state comminate. Memoria difensiva? Ho sentito dire che non tutte le contestazioni sono identiche e anche le quantificazioni sono diverse a seconda dei presunti inadempimenti posti in essere. Ogni calciatore nominerà un proprio arbitro al momento della costituzione, così come la SSC Napoli ha nominato un proprio arbitro al momento della domanda nei confronti di ogni singola inadempienza. Poi i due arbitri dovranno nominare il presidente del Collegio Arbitrale o dei Collegi Arbitrali. Sicuramente il Foro sarà quello di Napoli. A memoria, non ricordo un caso analogo".

SUI TEMPI - "Nel momento in cui si costituisce il calciatore e nomina il proprio arbitro, a quel punto i due arbitri possono sentirsi e nominare il presidente. Nel caso lo nominassero congiuntamente, il procedimento comincerebbe e verrebbe dato un termine per l'emissione del lodo. Il lodo deve essere messo tra i 60 e i 90 giorni. Per cui ritengo che nell'arco di 3-4 mesi si arriverà alla decisione di queste controversie. Il lodo è appellabile solo per motivi di vizio di procedura o errara interpretazione normativa".