Avv. Chiacchio: "Figc non si costituisce? Un vantaggio per il Napoli! Tre possibili esiti per il ricorso"

Eduardo Chiacchio, legale esperto di diritto sportivo, ha parlato del ricorso del Napoli al Collegio di Garanzia del CONI per il match con la Juventus ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per un avvocato la mancata costituzione delle controparti è un fatto sempre estremamente positivo perché così le controparti non possono esporre diverse argomentazioni e contestare le sue valutazioni. A me al CONI non è mai capitato purtroppo".

TUTTE LE OPZIONI - "Ci sarà una discussioni a Sezioni Unite, una vera e propria Corte di Cassazione. Le possibilità sono tre: la prima è che accolga il reclamo in toto, senza rinvio; la seconda è che venga accolto in parte e rinviato; la terza è che il reclamo venga rigettato. Noi speriamo che tutto vada al meglio. Non posso che ricordare la mia sentenza sulla Reggiana, che non aveva il documento dell'ASL che invece il Napoli ha. Quella sentenza lascia ben sperare per le sorti del club partenopeo".