Avv. Grassani: "Nel nuovo decreto del Governo potere quasi assoluto alla Federazioni per i ricorsi"

Mattia Grassani, legale che tra le altre cose collabora con la SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sospensione definitiva del campionato? Se me l'avesse fatta poche ore fa rispetto a quella che dò rispetto al decreto legge cura italia che il consiglio dei ministri dovrebbe approvare. Come trapela, in fase di stesura, un articolo del prossimo decreto si occupa espressamente di ricorsi verso la decisione delle federazioni Coni, e che di fatto introduce un potere assoluto, o comunque una discrezionalità molto più ampia, ai presidenti delle federazioni interessate da questi problemi, quindi quelle che dovessero essere sospese. In forza di questo decreto, il precedente federale e con esso il Coni possono adottare decisioni anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, hanno un'autonomia che ha come finalità quella di definire un possibile contenzioso. Questo provvedimento ricorda un po' quello che nel 2003 fu adottato in pieno caso Catania, quando i ricorsi per retrocessioni ed ammissioni da C a B portò ad un campionato extralarge, quando la Fiorentina passo dalla Serie C2 alla B senza aver mai giocato nella Serie C1".