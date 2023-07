Avv. La Marca: "Gravenberch-Napoli? Improbabile che il Bayern perda il controllo del cartellino"

“Lo Celso è un ottimo giocatore ma viene da alcune stagioni complicate, nonostante alcuni picchi come due anni fa in Champions con il Villarreal".

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca.

Lukaku alla Juventus. “Globalmente sarebbe un’operazione molto valida, visto che la Juventus si assicurerebbe un centravanti che nel finale di stagione ha segnato con una certa regolarità, dimostrando che, se messo nelle giuste condizioni fisiche e mentali può risultare ancora davvero decisivo in questa Serie A. È chiaro che sacrificare un talento come Vlahovic non è mai facile ma con la mancata partecipazione e i mancati introiti della Champions League oramai nessuna squadra italiana può permettersi di non cedere almeno un elemento prezioso della propria rosa. Garantirsi 50 milioni più Lukaku vorrebbe mantenere elevata la competitività della squadra per almeno il prossimo biennio, puntando su un calciatore che potrebbe risultare più congeniale all’idea di calcio di Allegri. Inoltre, sarebbe un’operazione che, come abbiamo già notato in qualche modo ha stravolto i piani dell’Inter, che già in questi giorni sta incontrando delle difficoltà a trovare un’alternativa di spessore al centravanti belga a cifre relativamente contenute. Ovviamente bisognerà fare attenzione alle offerte che possono arrivare dal mondo arabo che potrebbero nuovamente ribaltare tutti i scenari possibili”.

Lo Celso al Napoli. “Lo Celso è un ottimo giocatore ma viene da alcune stagioni complicate, nonostante alcuni picchi come due anni fa in Champions con il Villarreal. A Napoli potrebbe ricoprire due ruoli su tre nel centrocampo azzurro, ma come vice Lobotka, visto che l’argentino nasce come trequartista ma nel corso degli anni ha arretrato il suo raggio d’azione, avrebbe un modo completamente diverso di interpretare il ruolo, maggiormente propositivo ma allo stesso tempo meno adatto a compiti difensivi e di copertura preventiva. In prestito con diritto di riscatto chiaramente sarebbe un’operazione da fare ma nell’ottica di andare ad ampliare le scelte messe a disposizione di Rudi Garcia”.

Idea Gravenberch. “Reputo alquanto improbabile che il Bayern possa perdere il controllo del cartellino di un talento cristallino come Gravenberch. Si tratta di un classe 2002 di altissimo spessore che chiaramente alla prima stagione con il Bayern ha incontrato delle difficoltà. Al Napoli potrebbe essere più di una semplice alternativa ad Anguissa, che l’hanno scorso praticamente le ha giocate tutte e difatti nel finale di stagione il suo rendimento è calato, possiede ottimi mezzi tecnici e soprattutto una vigoria fisica che un po’ manca alla mediana del Napoli. Un altro aspetto da non trascurare che nonostante la sua giovanissima età già vanta un’importante esperienza internazionale, pertanto, davvero sarebbe un grandissimo colpo”.