AZ, il tecnico Slot: "Vittoria storica contro il Napoli! Loro ci hanno concesso poco..."

“Sapevamo che per vincere dovevamo difendere molto bene e ci siamo riusciti”. Parla così in conferenza stampa Arne Slot, tecnico dell'Az Alkmaar, che analizza la vittoria dei suoi contro il Napoli: “Non abbiamo creato molte occasione, ma una è bastata per arrivare ad un bel gol. Si tratta di un successo storico per L’Az”.



Avete saputo soffrire… “Sì, siamo felici di aver portato a casa la vittoria anche nelle difficoltà. È la prima gara, ma abbiamo giocato contro l’avversario più forte. Ora dobbiamo affrontare anche la Real Sociedad”.



Cambia l’obiettivo nel girone? “Siamo tornati a vincere, stasera abbiamo dovuto correre molto e a differenza di altre gare abbiamo tenuto poco il pallone. Il nostro obiettivo non cambia, la speranza è di essere in Europa anche a gennaio”.



Sul Napoli… “Hanno attaccanti molto forti, anche oggi hanno dimostrato di essere una squadra forte. Sono ordinati in difesa e ci hanno concesso poco possesso palla”.