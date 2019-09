Azzi: "Sfogo Ancelotti ci sta, per lui è stato un sacrificio fare due gare subito fuori"

"Ho visto lo stato dei lavori e secondo me con un intervento h24 fino alle 18 di sabato ce la possono anche fare, al netto della puzza di pittura e della polvere. Ma la denuncia di Ancelotti è sacrosanta: perché ridursi sempre all'ultimo secondo? Partire con due trasferte a Firenze e a Torino (per giunta ad agosto...) è stato per Ancelotti un sacrificio non di poco conto. Ci sta che li girino un tantino le scatole, è umano", così su Twitter il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, in merito alla richiesta del Napoli di giocare le prime due fuori casa proprio per i lavori, ancora oggi non completati.