Bacconi avvisa il Napoli: “Udinese non è allo sbando, meritava di vincere con la Fiorentina!"

Adriano Bacconi, esperto di tattica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A e si è proiettato alla prossima partita del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Adriano Bacconi, esperto di tattica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A e si è proiettato alla prossima partita del Napoli: “Non sottovalutiamo l’Udinese. Non è allo sbando, è una squadra tosta, ha creato 2xg con grande pericolosità ed ha subito gol dalla Fiorentina concedendo pochissimo ai viola. Incredibile come non abbia segnato, non vi aspettate una squadra allo sbando. Non sto dicendo che farà risultato, attenzione, ma nell’ultima gara è andata così”.

