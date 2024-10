Bacconi boccia Politano terzino: “Pezzella ha fatto ciò che voleva, a quel punto lo lascio davanti!”

Adriano Bacconi, allenatore e match analyst, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di "Si Gonfia La Rete": "Politano ogni volta doveva rincorrere Pezzella, ma era sempre in difficoltà non sapeva come posizionarsi. Ogni volta che si allargava Pezzella gli andava alle spalle. Azione sulla destra di Gyasi, cross sul secondo palo ma Politano viene scavalcato e arriva di nuovo Pezzella al tiro. Se concedo tutto ciò che voleva Pezzella allora Politano a quel punto lo tengo alto, doveva essere così. Poi non ne aveva più ed entra Mazzocchi”.