Bacconi: “Con l’Atalanta è mancata fisicità. Se giochi con i nani ne esci male”

Nel corso de ‘Il Bello del calcio’, trasmissione in onda su Canale 8, è intervenuto il tattico Adriano Bacconi: “Con l’Atalanta non è mancata la tecnica ma i giocatori fisici. Perdendo Osimhen, Anguissa, Fabian e Koulibaly hai perso anche centimetri. Il Napoli ha quindi sofferto l’Atalanta anche sul piano fisico e quindi i nerazzurri hanno preso il sopravvento. Se giochi con i nani come Elmas, Lobotka e altri contro squadre come Atalanta o Inter ti fanno male e ne esci male. Zapata portava a spasso tutti ad esempio”.