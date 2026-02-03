Bacconi: “Conte dice che giocare troppo porta infortuni, ma mette gli stessi dall’inizio!”

Il match analyst Adriano Bacconi, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', ha parlato della gestione della rosa da parte di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: “Conte ha ragione quando parla del giocare troppo che porta agli infortuni. Dice rischiano l’incolumità, ma poi li fa giocare sempre dall’inizio. Io ho fatto tutto uno studio sui crociati ed i collaterali, sono tutti infortuni individuali, senza contrasti, dopo un’accelerazione improvvisa ma è tipica la tendenza dopo recidive, stanchezza e disequilibrio e le ultime due ci sono tutte.

A questo ci aggiungi l’età e le fragilità di molti elementi come Lukaku, Buongiorno, De Bruyne e la gestione dovrebbe essere proprio diversa. Aggiungiamoci anche lo stile di gioco, anche con la Fiorentina il Napoli ha speso molto di più se analizziamo tutti i dati, come avviene sempre”.

