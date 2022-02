Bacconi critico: “La rosa del Napoli è corta. Spalletti ha fatto i miracoli”

Nel corso de ‘Il Bello del calcio’, trasmissione in onda su Canale 8, è intervenuto il tattico Adriano Bacconi: “Sono convinto che la rosa del Napoli sia corta e che Spalletti ha fatto i miracoli dando un certo tipo di gioco a compensare i deficit dei sostituti. Elmas a mio avviso continua a non essere un giocatore convincente, Juan Jesus continua a non essere un giocatore convincente, Meret stessa cosa. A mio avviso i cambi veri Spalletti ce li ha solo davanti. I meriti del campionato del Napoli non sono dei sostituti ma del gioco che ha dato Spalletti”.