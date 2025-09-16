Bacconi: “Hojlund va salvaguardato, con il City può essere la partita di Lucca”

Lorenzo Lucca o Rasmus Hojlund titolare a Manchester contro il City? Se n’è parlato nel corso di ‘Sì gonfia la rete’ su Tele A. Il match analyst Adriano Bacconi si è espresso così: “Secondo me questa potrebbe essere una partita giusta per Lucca.

Hojlund è appena arrivato, ha fatto un partitone con la Fiorentina e ha giocato 73 minuti, ma secondo me va salvaguardato. In mezzo a Dias e Gvardiol, sarà dura. Il Napoli giocherà con 8 giocatori nella propria metà campo, gli arriveranno palle lunghe: è uno scenario possibile. Se su 4 palloni te ne arrivano 3 lunghi, forse Lucca a fare a sportellate potrebbe essere una buona soluzione. E magari poi ti giochi Hojlund nel secondo tempo”.