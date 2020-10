Bacconi: "Il Napoli ha schiacciato il Benevento, dimostrata forza fisica e mentale"

Adriano Bacconi, nel corso de “Il Bello del Calcio” in onda su Canale 21, ha commentato in modo positivo l’inizio di stagione del Napoli elogiando anche il gioco mostrato in queste prime gare dagli azzurri: “Era da qualche anno che il Napoli non era primo in classifica dopo le prime cinque giornate di campionato, questo la dice lunga non solo sui valori tecnici ma anche sui meriti di ciò che Gattuso ha fatto fino ad oggi. La partita col Benevento, ma anche quella in Europa League con l’AZ Alkmaar mi viene da dire, sono significative perché quando una squadra calcia in porta dieci volte in più dell’avversario vuol dire che c’è un predominio assoluto in campo. I primi venti minuti col Benevento gli azzurri hanno giocato bene, si è attaccato ad una porta e ci sono comunque state diverse occasioni gol o situazioni pericolose in cui si è sbagliato solo l’ultimo passaggio. Gli uomini di Inzaghi non riuscivano mai a superare la metà campo, erano schiacciati nella loro area con un 4-5-1 molto difensivo. Si è preso gol, ma poi subito il Napoli ha ripreso a giocare e ha messo alle corde il Benevento. E’ una squadra che, visto l’andamento della gara, ha mostrato anche grande forza mentale e caratteriale e la prestazione mi ha lasciato soddisfatto”.