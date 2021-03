Bacconi: "Infortuni? Non è sfortuna, ma gestione sbagliata. Rrahmani 0 minuti fino alle assenze..."

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, il tattico Adriano Bacconi ha parlato della necessità della settimana tipo: "Tutte le squadre quando escono dalle coppe vanno meglio in campionato. Ma non è impossibile gestire 50-60 partite l'anno, una stagione agonistica è fatta di circa 200 giorni di lavoro e ogni 4 giorni devi giocare e non puoi pensare speriamo che ci buttano fuori per fare meglio lì avendo rose di 28-30 giocatori. Il problema è che gli allenatori hanno le loro gerarchie con 13-14 giocatori e gli altri non li vogliono neanche vedere. Rrahmani senza il cataclisma in difesa non avrebbe neanche giocato mai, per esempio, ora è facile parlare degli infortunati come sfortuna, ma nella maggior parte dei problemi dobbiamo valutare la gestione della rosa ed i minutaggi...".