Bacconi perplesso: "E' normale lasciare il possesso palla per 70' agli avversari?"

Nel corso de Il bello del calcio, in onda su Canale 21, è intervenuto l’esperto di tattica Adriano Bacconi. "I gol di Zielinski ed Insigne nelle ultime partite sono belli non solo dal punto di vista individuale, ma anche per l’intesa che hanno dimostrato di avere i calciatori offensivi. Raramente si vedono il Milan o l’Inter realizzare questi gol così belli. Si vede la creatività di Mertens o la tecnica di Insigne, le invenzioni di Zielinski in mezzo al campo, quando vedi cose così poi ti chiedi come sia possibile che il Napoli non sia in alto. Io penso che il vero problema di questa squadra è stato trovare la giusta quadratura a centrocampo. Anche nelle ultime gare io ho visto dei grossi problemi, la linea difensiva è poco protetta nonostante Demme stia giocando meglio di Bakayoko e sia più compatibile con Fabiàn. Entrambi vanno troppo in avanti e lasciano buchi alle loro spalle, non vedo un coordinamento e c’è troppa improvvisazione. E’ questo il vero problema del Napoli che ancora non si è risolto. E’ normale pensare, con la squadra che ha Gattuso, che si possa lasciare il possesso palla per 70' agli avversari?".