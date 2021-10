Bacconi su Zielinski: “C’è qualcosa dal punto di vista tattico che lo danneggia”

Nel corso de ‘Il Bello del calcio’, trasmissione in onda su Canale 8, è intervenuto il tattico Adriano Bacconi che ha parlato nello specifico di Piotr Zielinski: “Siccome ha avuto un infortunio a inizio stagione l’abbiamo sempre giustificato. Intanto giocava Elmas, Zielinski entrava qualche volta, poi ha cominciato a giocare e non mi convinceva. Poi è tornato Mertens e Zielinski quando giocava continuava a non convincermi. A questo punto mi viene da pensare che non è un problema fisico, forse è un problema tattico. Forse c’è qualcosa nel gioco di questa squadra che lo danneggia, che non gli permette di esprimersi al massimo".