Baggio: “Con il VAR ci sono più tutele. Oggi Maradona farebbe 5 gol a partita”
In una lunga intervista a Forbes Italia, Roberto Baggio ha toccato anche il capitolo VAR, spiegando che ai suoi tempi la tecnologia lo avrebbe aiutato molto: "Sarebbe andata meglio per me. Una volta era un gioco al massacro. Per fortuna oggi ci sono più tutele, prima non sapevamo neanche da dove arrivavano le botte. E poi le barriere non erano mai a 9.15. Fenomeni come Diego Maradona e Sinisa Mihajlovic avrebbero segnato cinque gol a partita".
