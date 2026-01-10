Baggio: “Con il VAR ci sono più tutele. Oggi Maradona farebbe 5 gol a partita”

vedi letture

In una lunga intervista a Forbes Italia, Roberto Baggio ha toccato anche il capitolo VAR, spiegando che ai suoi tempi la tecnologia lo avrebbe aiutato molto: "Sarebbe andata meglio per me. Una volta era un gioco al massacro. Per fortuna oggi ci sono più tutele, prima non sapevamo neanche da dove arrivavano le botte. E poi le barriere non erano mai a 9.15. Fenomeni come Diego Maradona e Sinisa Mihajlovic avrebbero segnato cinque gol a partita".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o Smart Tv Android.