Bagni consiglia ADL: "Si sbrighi a rinnovare il contratto di Gattuso! E' tra i migliori manager..."

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, elogia Gattuso al Corriere dello Sport: "De Laurentiis quando ha ingaggiato Rino sapeva di prendere uno che vuole incidere. Ecco fra caratteri forti non è semplice, ma il presidente si sbrighi a rinnovargli il contratto. Ha a casa un grande manager che presto diventerà fra i migliori in assoluto e deve fare più velocemente possibile. Con Gattuso non è mai un problema di soldi, ma di progetto e di rapporto fiduciario".