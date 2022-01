Bagni: "Mai visto Lobotka così, è in fiducia e me ne accorgo da un dettaglio"

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Tele A elogiando un centrocampista azzurro: "Lobotka ora lo considero un titolare, anche quando tornerà Anguissa che pure ha mostrato le sue qualità. Lobotka ha fatto vedere personalità, visione, raziocinio, fa sempre la scelta giusta, io così non l’ho mai visto e lo seguo da tempo. Lui è in fiducia ed esce sempre palla al piede mentre potrebbe lanciare lungo come fanno altri".