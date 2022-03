Bagni: "Napoli ha giocatori di grandissima qualità, ma non tutti hanno carattere"

Salvatore Bagni, ex centrocampista di Napoli e Inter, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno

Salvatore Bagni, ex centrocampista di Napoli e Inter, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno: "Tutti i giocatori del Napoli sono di grandissima qualità, di livello europeo ma in certe partite c’è bisogno anche del carattere e non sempre i calciatori tecnicamente validi spiccano riguardo alla personalità. Si vede anche dalla capacità di cambiare l’atteggiamento durante la partita, il Napoli va in difficoltà quando l’avversario trova le contromisure e ostacola il palleggio. Se s’inceppa il meccanismo della costruzione dal basso in bellezza, si fa tanta fatica. È accaduto a Cagliari, contro il Barcellona, con la Lazio nel primo tempo e con il Milan. Quando gli avversari alzano il livello del pressing si fa fatica ma non si possono vincere le partite sempre giocando bene. C’è bisogno di saper interpretare anche la sfida fatta di duelli. Detto questo, per me il Napoli ha compromesso un po’ la corsa ma nulla è perso".