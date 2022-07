Bagni: "Non esiste pensare che la squadra si sia rinforzata dopo questo mercato"

L'ex centrocampista di Napoli e Inter Salvatore Bagni ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport

"E' vero che il Napoli non è riuscito a vincere con Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina e aggiungerei anche Ghoulam, un perno del gruppo nonostante un minutaggio ridottissimo negli ultimi anni, ma sicuramente sono stati determinanti per la crescita. In una sola stagione è difficile pensare di averli già sostituiti

Prima di giudicare in maniera definitiva aspetterei le partite di campionato e Champions. La verifica pratica. E a prescindere dal mercato che è stato e che sarà fino alla chiusura, non esiste pensare che la squadra esca rinforzata dopo la campagna acquisti".