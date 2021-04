Bagni sta con Gattuso: "Messo in discussione, ha fatto un gran lavoro e merita una medaglia"

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli e non solo, in un'intervista concessa al Corriere del Mezzogiorno ha elogiato Rino Gattuso: "É stato bravo. É stato messo in discussione, ma ha fatto un grandissimo lavoro, con la squadra che è messa bene in campo. Prima doveva fare la conta degli assenti. Trovare il Napoli in questa posizione, a questo punto della stagione, è solo un’altra medaglia da appuntare sul petto di Rino.

Chance per la Champions? Tantissime per come sta giocando. So per certo che Rino ha in mano la squadra. I ragazzi lo seguono e vuole andare fino in fondo. Lo hanno dimostrato con la Sampdoria. Insomma, non è solo un sogno ma una realtà: Il Napoli se la giocherà fino in fondo".