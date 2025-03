Bagni sull'allenatore della prossima stagione: "Scontato fare il suo nome"

vedi letture

Salvatore Bagni, ex centrocampista di Napoli e Inter, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Bagni sa già chi è il “nuovo” allenatore del Napoli dell’anno venturo?

"E certo che sì: chi non è con Conte, che chiaramente piace a chiunque. Ma mi pare scontato che, avendo un tecnico di questo livello, il Napoli non se ne privi. E mi pare altrettanto scontato che, avendo educato una squadra al proprio calcio, lui sappia cosa fare e come intervenire".

Conte al suo primo anno da napoletano.

"Ha ottenuto già tutto quello che gli era stato chiesto: è in Champions. E poi si sta giocando lo scudetto. Sfido chiunque a trovare un tecnico capace di incidere in questa maniera così netta, così decisiva, dopo le amarezze della passata stagione".

Che futuro prevede?

"Semplice: la continuità del Progetto, come dicono quelli bravi. Per me è il migliore in assoluto in circolazione. Ha una capacità di trasmettere sensazioni forti ai suoi ragazzi e di far cambiare loro l’atteggiamento, trasformandoli completamente, sia in campo che fuori. E poi Napoli l’ha conquistata: ho amici da 40 anni, sto spesso in città, so cosa provano per lui".