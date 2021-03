Bagni: "Troppe assenze in contemporanea. Milan e Roma non sono più forti del Napoli"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente: “Io non penso che una squadra contemporaneamente possa avere così tanti infortuni. Alla Juve è mancato Dybala, al Milan Ibrahimovic ma è la contemporaneità che fa la differenza. Sono venute a mancare delle caratteristiche tecniche per via delle assenze di Mertens e Osimhen. Ma anche Fabian Ruiz, Koulibaly…Io sono ancora convinto che la squadra possa arrivare al quarto posto. Non vedo le tre squadre che andremo a incontrare più forti di noi.

Il Napoli avrà un piccolo vantaggio che potrebbe diventare fondamentale. Abbiamo visto quanto sia stato importante per l’Inter uscire dalla Champions League, prepara una partita a settimana, cosa che Roma e Milan per ora non potranno fare. Non hanno nemmeno le rose per poter giocare 2-3 partite a settimana.

Io continuo a essere convinto che questa squadra può arrivare al quarto posto. Il Milan è una squadra a parte: ha fatto gruppo e ha giocato bene. Ma con Roma, Lazio e Atalanta noi ce la giochiamo. Vediamo questa sera cosa succede e abbiamo anche una partita in meno. A noi ovviamente quando mancava Maradona bisognava sopperire alla sua mancanza. Qui sono mancati però tanti giocatori insieme”.