Bagni: "Tutti cambi per difendere! Perché Elmas e non Politano? E senza Lobotka..."

L'ex calciatore del Napoli, Salvatore Bagni, ha parlato a Tele A

TuttoNapoli.net

L'ex calciatore del Napoli, Salvatore Bagni, ha parlato a Tele A: "Al di là dei 5 punti persi nelle ultime 2, le prestazioni sono state molto negative, 20 minuti con la Fiorentina ed un tempo con la Roma che forse meritava anche di vincere contro un Napoli impaurito. Il Napoli ha aspettato, come contro l’Inter, e con i cambi la situazione di certo non è migliorata perché sono sempre conservative! Pure Elmas per Lozano, ma perché non Politano? Senza Lobotka non s’è più palleggiato e si è lanciato lungo, ha detto Spalletti, ma a quel punto non devi togliere Osimhen e non serve Mertens".