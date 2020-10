Baiano fiducioso: "Napoli tanto forte da poter battere la Real Sociedad in trasferta"

Francesco Baiano, ex attaccante, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Nella prima partita c'è stato un mezzo passo falso, ma oggi l'impegno con la Real Sociedad è notevole. Andare a giocare a San Sebastian non è semplice, ma il Napoli è forte e può andare lì a vincere la partita. Formazione? Se gioca Lobotka vedremo un 4-3-3 invece che un 4-2-3-1. C'è anche da dire che poi ci sarà il Sassuolo, un'altra partita complicata, e dare un turno di riposo ai calciatori è importante".