Baiano: "Osimhen è uno come tanti, il Napoli non dipende da lui"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Ciccio Baiano, allenatore: "Napoli dipendente di Osimhen? Giocatore importante come ce ne sono tanti altri, però lui sposta gli equilibri più di altri. Quando facevo tanti gol gran merito era per il lavoro della squadra, non certo per il mio. Poi certo devi essere bravo a concretizzare. A Cagliari ha fatto un grandissimo gol ma se Mario Rui sbagliava il cross non l'avrebbe fatto, il portoghese ha messo una gran palla. In questo momento il Napoli non può fare a meno di lui.

Barcellona? A loro è rimasto il blasone, non è la squadra di qualche anno fa. Buona squadra ma non penso che il Napoli sia inferiore al Barcellona, penso che se la possa giocare. La sfida è molto aperta".