Baiano sicuro: “Insigne vuole chiudere la carriera a Napoli e questa situazione lo preoccupa”

Nel corso di 'Radio Goal', l'allenatore ed ex attaccante del Napoli Francesco Baiano ha parlato ai microfoni di Radio KissKiss Napoli. “Per me il Napoli è una squadra forte che può lottare per la Champions, mentre per lo Scudetto si dovranno incastrare alcune cose. Mi fido ciecamente di Spalletti. Credo che Insigne voglia chiudere la carriera a Napoli e quindi questa situazione non può non preoccuparlo”