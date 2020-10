Bakayoko a Sky: "Che bello giocare al Napoli, possiamo puntare allo scudetto!"

Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Napoli, si è soffermato sul suo approdo al Napoli e altri temi nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport: "Napoli è una grande squadra, una grande città con tanta storia. Quando parli di Napoli, tutti pensano a Maradona. E' un'icona per i tifosi qui e io sono orgoglioso di essere qui e di avere la chance di giocare qui. Darò tutto per rendere felici i tifosi".

OBIETTIVI - "Giocheremo sempre per vincere, tutte le partite. Spero di riuscire a dare il mio contributo per fare una grande stagione. Abbiamo una squadra con tanta qualità e sicuramente possiamo competere per lo scudetto, ma vedremo gara dopo gara".

SU GATTUSO - "Gattuso è come un padre per me. Avevamo un buon rapporto quand'eravamo insieme al Milan. Siamo rimasti sempre in contatto, anche la scorsa stagione quando non eravamo nella ci sentivamo ed era molto importante per me. Anche qui è sempre lo stesso, un po' pazzo, uno a cui piace lavorare. Dobbiamo lavorare molto con lui per renderlo felice".