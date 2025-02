Ballotta: "Il Napoli sta faticando a gestire il vantaggio? Non bisogna drammatizzare"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Ballotta, allenatore ed ex portiere di Lazio e Inter:

Il Napoli ha collezionato tre pareggi consecutivi partendo sempre in vantaggio. Vede un calo di forma o pensa che ci siano altre ragioni dietro questi risultati?

"Durante una stagione ci sono momenti in cui non si è al massimo fisicamente o in cui le cose non girano come dovrebbero. Probabilmente il Napoli sta attraversando una fase in cui fatica a gestire il vantaggio. Non è un segnale positivo, ma Antonio Conte sa bene come affrontare queste situazioni e non penso che bisogna drammatizzare. Il Napoli è ancora primo in classifica dopo una cavalcata importante, quindi nessun allarme. Si tende sempre a giudicare in base ai risultati, ma bisogna guardare il quadro generale. Se un calo si protrae per un mese e si accompagna a prestazioni deludenti, allora si può parlare di un problema. Però è impossibile mantenere la stessa forma per tutta la stagione. L'importante è ottenere risultati anche nei momenti difficili, e il Napoli ci sta riuscendo. Inoltre, con l’Inter impegnata su più fronti, questo potrebbe essere il momento giusto per provare ad aumentare il distacco, a mettere punti di margine sui nerazzurri".

Questo calo fisico dell’Inter può essere legato alla preparazione in vista della Champions League?

"Sicuramente la gestione delle energie è fondamentale quando giochi su più fronti. L’Inter ha una rosa ampia e cerca di ruotare i giocatori, ma cambiare troppo può incidere sul rendimento. Alcuni giocatori sono imprescindibili e trovare il giusto equilibrio non è semplice. È normale attraversare un momento meno brillante durante la stagione, ma l’importante è riuscire comunque a portare a casa punti".