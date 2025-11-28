Udinese, Runjaic su Zanoli: "Non ha fatto preparazione qui, era a Napoli"

L'Udinese affronterà sabato alle ore 15:00 il Parma al Tardini per la tredicesima giornata di Serie A. In conferenza stampa Kosta Runjaic ha parlato anche di Zanoli, ex azzurro.

Dall'inizio del campionato Zanoli sembra un po' in ritardo, come mai? Questione di preparazione?

"E' arrivato a settembre, non ha fatto la preparazione con noi, non so con precisione cosa abbia fatto al Napoli ma non era un giocatore fondamentale li. Quindi ha fatto una preparazione diversa dalla nostra. Sta lavorando molto ed è un ragazzo che vuole diventare un giocatore chiave per noi, vuole confermarsi come esterno destro e ha fornito qualche buona prestazione, deve migliorare. So che ci si annoia a sentire sempre le stesse cose, ma bisogna allenarsi e avere i giusti periodi di riposo visto che l'esterno di centrocampo è quello che spende più energie. Sono ottimista, è un ragazzo veloce a cui piace andare in uno contro uno. In allenamento ce lo mostra e sono ottimista per il suo prossimo futuro. Tra di noi siamo anche diretti in quello che ci diciamo, ho parlato di quello che non mi è piaciuto anche nel primo tempo, l'obiettivo è non commettere determinati errori. Zaniolo anche è arrivato a settembre, Goglichidze è reduce da una gara dove ha concesso un rigore, è inesperto e sta maturando. Non voglio difendere per forza i miei giocatori ma bisogna valutare tutti gli aspetti, Okoye non ha giocato 4 mesi e ha bisogno di tempo per trovare il ritmo giusto. Abbiamo subito il 2-0 con il Bologna che ha quasi chiuso la partita, si è assunto un rischio ed è arrivato un gol, ogni giocatore ha bisogno di un determinato periodo di tempo per mostrare la miglior versione di se. E' normale per una squadra come l'Udinese. Non sono soddisfatto al 100%, ma non parlerei di crisi, c'è da lavorare".