Ballotta: “Scudetto? Occhio all’Atalanta. La Juve può puntare solo al quarto posto”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere, fra le tante, di Inter e Lazio. “Donnarumma? Sapeva di andare in un club dove c’erano altri portieri di grandissimo livello, anche se lui si sente il migliore del mondo. A Parigi nessuno gli regala la porta, com’è giusto che sia. La sua uscita non è felice, se gioca Navas è perché offre più garanzie al suo mister. Sono dichiarazioni da lacrime di coccodrillo: è andato via dal Milan per un discorso economico, inutile lamentarsi ora. Il campionato francese non è all’altezza del nostro, di certo non è andato lì per continuare il suo percorso di crescita.

Lazio? Il giudizio su Sarri è influenzato da quello che ha fatto al Napoli, ma lui è stato anche al Chelsea ed alla Juve. Il suo gioco non è di facile assimilazione, bisogna trovare dei compromessi. Nella capitale, da qualche settimana, si stanno vedendo i primi risultati, con i calciatori che iniziano a capire le richieste del mister.

Scudetto? I giochi non sono ancora fatti, ma, per ora, Napoli, Milan ed Inter sembrano irraggiungibili. Secondo me l’Atalanta può agganciare le squadre sopracitate, mentre per la Juve mi sembra plausibile solo un posto tra le prime quattro”.