Balotelli in Nazionale, Adani approva: "Mancini ha bisogno della sua follia”

Intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, Daniele Adani ha commentato così la sorprendente convocazione di Mario Balotelli per lo stage della Nazionale: "Mancini guarda oltre lo stage, sa bene che in una-due partite Balotelli ti può dare quella follia e quella fantasia che ti garantiscono in pochi. Mancini ha bisogno di Balotelli e lo conosce bene, questa chiamata è sicuramente intrigante. Sono convinto che negli ultimi minuti della gara di Belfast all'Italia sarebbe servito proprio uno come Mario", le sue dichiarazioni sull'attaccante oggi in forza all'Adana Demirspor.