Balotelli: "Sognavo il Napoli, se non ci fosse stato ADL sarei lì già da 10 anni"

Mario Balotelli aveva un sogno: giocare nel Napoli. Non è mai riuscito (ancora) a realizzarlo. L'attaccante ne parla a Dazn

TuttoNapoli.net

Mario Balotelli aveva un sogno: giocare nel Napoli. Non è mai riuscito (ancora) a realizzarlo. L'attaccante ne parla a Dazn: "Avrei sempre voluto giocare al Napoli. Se non fosse per De Laurentiis, sarei già da 10 anni a Napoli. Io ero innamorato e sono innamorato di Napoli avrei giocato sempre a Napoli. A Mino (Raiola ndr) lo dicevo sempre che mi piaceva giocare a Napoli Dopo che è nata mia figlia ho detto: ‘Cavoli sarebbe un sogno'".