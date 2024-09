Balotelli: "Voglio tornare in Italia, spero arrivi l'occasione. Sono pronto"

Mario Balotelli, ex attaccante tra le tante di Inter, Milan, Liverpool ed attualmente svincolato, ai microfoni di SportMediaset ha parlato del suo futuro: "Ho ricevuto offerte dall'estero, ma stavolta voglio tornare a giocare in Italia. Spero ci sia quest'occasione, sono pronto". Così ha detto il 34enne che dopo essersi liberato dall'Adana Demirspor a zero è adesso in cerca di una nuova squadra.

Non solo Balotelli però, tanti altri giocatori di livello sono ad oggi ancora svincolati. Ecco l'elenco dei più importanti.

Portieri

Jiri Pavlenka - Rep. Ceca, 32 anni

Keylor Navas - Costa Rica, 37 anni

Sergio Rico - Spagna, 31 anni

Difensori

Sergio Ramos - Spagna, 38 anni

Joel Matip - Camerun, 33 anni

Adama Soumaoro - Francia, 32 anni

Marlon - Brasile, 28 anni

Youcef Atal - Algeria, 28 anni

Ghislain Konan - Costa d'Avorio, 28 anni

Serge Aurier - Costa d'Avorio, 31 anni

Cedric - Portogallo, 33 anni

Brandon Williams - Inghilterra, 24 anni

Filip Benkovic - Croazia, 27 anni

Simon Kjaer - Danimarca, 35 anni

Reggie Cannon - USA, 26 anni

Centrocampisti

Adrien Rabiot - Francia, 29 anni

Yusuf Yazici - Turchia, 27 anni

André Gomes - Portogallo, 31 anni

Dele Alli - Inghilterra, 28 anni

Grzegorz Krychowiak - Polonia, 34 anni

Davy Klaassen - Olanda, 31 anni

Antonio Candreva - Italia, 37 anni

Rafinha - Brasile, 31 anni

Miralem Pjanic - Bosnia, 34 anni

Eduard Michut - Francia, 21 anni

Francis Coquelin - Francia, 33 anni

Ivan Perisic - Croazia, 35 anni

Attaccanti

Anthony Martial - Francia, 28 anni

Eric-Maxim Choupo-Moting - Camerun, 35 anni

Wissam ben Yedder - Francia, 34 anni

Alireza Jahanbakhsh - Iran, 31 anni

Mario Balotelli - Italia, 34 anni

Stefano Okaka - Italia, 34 anni

Mattia Destro - Italia, 33 anni

Maxi Gomez - Uruguay, 28 anni

Adam Ounas - Algeria, 27 anni

Joao Pedro - Italia, 32 anni

Robin Quaison - Svezia, 30 anni

Artem Dzyuba - Russia, 36 anni

Mariano Diaz - Rep. Dominicana, 31 anni

Isaac Success - Nigeria, 28 anni