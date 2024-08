Balzaretti: "Stravedo per McTominay, in Italia spaccherà tutto! E' dominante..."

Federico Balzaretti, ex difensore, oggi direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni su, futuro acquisto azzurro Scott McTominay al podcast "Cronache di Spogliatoio": “McTominay al Napoli è fra i top 5 acquisti del mercato estivo per rapporto qualità-prezzo. Stravedo per lui: in Italia, per me, spacca completamente. E' un calciatore molto fisico, alto, dominante, mi piace perchè è solido e fa gol. Con un Conte così, McTominay aumenta il valore di tutto il centrocampo del Napoli".