Barcellona, Xavi annuncia: "Aubameyang sta bene e giocherà sicuramente"

Aubameyang sarà regolarmente in campo contro il Napoli. Lo ha annunciato Xavi, tecnico dei blaugrana, intervenuto in conferenza stampa: "Pensavo avesse bisogno di allenamenti più intensi, ma è al 100% e lo vedremo giocare, lui fa bene nello spazio, ha avuto numeri molto buoni in questi anni, è un professionista tremendo ed è positivo per il gruppo, sono molto felice di lui".